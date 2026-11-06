Два человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями на Ставрополье
В Георгиевском округе Ставропольского края в результате столкновения четырех автомобилей погибли водитель и пассажир «Лады Приоры». Авария произошла в четверг около 21:15 на 301-м километре трассы Кочубей — Нефтекумск — Зеленокумск — Минеральные Воды, сообщили в краевой Госавтоинспекции.
По предварительным данным ведомства, водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault. От удара легковой автомобиль отбросило на Lada XRAY, после чего он врезался в грузовик Mercedes.
Водитель и пассажир «Лады Приоры» — мужчина и женщина — скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.