Концерт-посвящение Муслиму Магомаеву, арт-встреча и комедия «Плетеный муж»

В театре «Старого парка» в Кабардинке 7 ноября в 17:00 пройдет спектакль «Отель двух миров». Разочарованный во всем, но еще довольно молодой человек Бернар Порталь попадает в загадочный отель. Постояльцы этого места — люди, оказавшиеся между жизнью и смертью. Каждому, кто находится здесь, предстоит переосмыслить свои поступки и попробовать сделать выводы. Знакомясь с другими постояльцами, Жюльен учится принимать судьбу и понимать самого себя.