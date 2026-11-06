Концерт-посвящение Муслиму Магомаеву, арт-встреча и комедия «Плетеный муж»
Куда сходить в Новороссийске 6, 7 и 8 ноября
В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Новороссийска и близлежащих населенных пунктов смогут посмотреть спектакли и кино, а также посетить концерты разных жанров и поучаствовать в арт-встрече. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».
Где послушать музыку
8 ноября в 16:00 в театре «Старого парка» в Кабардинке пройдет концерт Павла Кравчука. Он исполнит лучшие произведения из репертуара певца Муслима Магомаева. Прозвучат песни «Синяя вечность», «Свадьба», «Лучший город земли», «Королева красоты», «Мелодия» и многие другие, обещают организаторы.
Стоимость билетов — от 2200 руб. (12+)
В «Пена паб» в воскресенье в 18:00 выступит Ivan Zolo (Иван Золочевский) — российский тиктокер, стример и музыкальный исполнитель. В программе — песни с первого альбома «Крафтовый», главные хиты «Альтушка», «Баобаб», «Лаванда», «Марабу» и новые треки.
Стоимость билетов — от 1200 руб. (12+).
Какие спектакли посетить
В театре «Старого парка» в Кабардинке 7 ноября в 17:00 пройдет спектакль «Отель двух миров». Разочарованный во всем, но еще довольно молодой человек Бернар Порталь попадает в загадочный отель. Постояльцы этого места — люди, оказавшиеся между жизнью и смертью. Каждому, кто находится здесь, предстоит переосмыслить свои поступки и попробовать сделать выводы. Знакомясь с другими постояльцами, Жюльен учится принимать судьбу и понимать самого себя.
Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)
7 ноября в 19:00 на «Геленджик Арене» покажут комедийную постановку «Ни дать, ни зять». Чтобы получить ипотеку, молодая пара оформляет фиктивный развод. Все идет по плану, пока об этом не узнает теща, для которой развод — идеальный повод избавиться от «никчемного» зятя.
Стоимость билетов — от 2000 руб. (16+)
На сцене Городского театра Новороссийска в субботу в 19:00 — драма «Дом Бернарды Альбы». Счастье дочерей для Бернарды на первом месте. Безмерно их любя и по-своему заботясь об их будущем, мать, сама того не осознавая, разрушает жизни дочерей. Зрители узнают, может ли материнская любовь привести к трагедии, и где проходит грань между беззаветной преданностью семейным ценностям и мнением общества.
Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах Новороссийска в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — комедийную драму «Плетеный муж». Рыбачка, живущая на окраине небольшой прибрежной деревни, всю жизнь терпит насмешки от своих соседей. Устав от одиночества, она обращается к местному корзинщику и заказывает себе мужа, сплетенного из лозы. Ее неожиданная привязанность к причудливому творению пробуждает ревность и угрожает порядкам деревни.
Стоимость билетов — от 420 руб. (18+)
Среди других киноновинок — франко-бельгийская мелодрама «Отверженные». Жан Вальжан, когда-то осужденный за кражу буханки хлеба, сбегает с каторги. Он старается стать достойным человеком, и однажды добивается почти всего, о чем мечтает: получает должность мэра и обретает семью, взяв на воспитание Козетту — дочку погибшей бродяжки. Но спокойно жить и заботиться о девочке ему не дает инспектор Жавер, который недоволен таким поворотом судьбы своего бывшего заключенного и мечтает засадить его в тюрьму навечно.
Стоимость билетов — от 380 руб. (18+)
Также на больших экранах стартовал американский боевик «Зверь». Когда группа террористов пытается устроить переворот в США, президент страны вынужден сесть за руль своего лимузина по прозвищу «Зверь» и задействовать все его сверхсекретные возможности. Теперь задача главы государства — спасти раненого агента секретной службы, воссоединиться с женой и спасти мир.
Стоимость билетов — от 360 руб. (18+)
Чем можно еще заняться
8 ноября в Абрау-Дюрсо пройдет арт-встреча «Искусство в эпоху потрясений», сбор участников начнется в 16:00 у информационного центра. Гостей ждет дегустация напитков, лекция о том, как самые масштабные пандемии повлияли на облик современной Европы, и специальный гастрономический сет.
Стоимость билетов — 6500 руб. (18+)