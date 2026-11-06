Ева Польна, матч «Краснодара» против ЦСКА и выставка Ван Гога

6 ноября в 18:30 в театре драмы им. Горького покажут спектакль «Добрый человек из Сезуана». Действие разворачивается в китайской провинции Сычуань (Сезуан). Три бога спускаются на Землю в поисках хотя бы одного по-настоящему доброго человека, чтобы оправдать существование мира. Единственной, кто соглашается впустить их на ночлег, оказывается нищая проститутка Шен-Де. В благодарность боги оставляют ей деньги, на которые Шен-Де открывает маленькую табачную лавку. Она искренне хочет помогать людям, но окружающие моментально начинают беззастенчиво пользоваться ее добротой