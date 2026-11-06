Ева Польна, матч «Краснодара» против ЦСКА и выставка Ван Гога
Куда сходить в Краснодаре 6, 7 и 8 ноября
В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье краснодарцы и гости мегаполиса смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино и спектакли, а также посетить стендап-шоу, футбольный матч и выставку изобразительного искусства. Подробнее — в афише «Ъ-Кубань».
Где послушать музыку
6 ноября в 20:00 на «Кроп Арене» состоится концерт российская поп-рейв исполнительницы Dead Blonde (Арина Буланова/Мурашева). Ее музыка и визуальный стиль построены на ностальгии по эпохе 90-х и нулевых годов в России, артистка совмещает эстетику провинциального ретро, иронию и современные танцевальные биты. Певица получила известность благодаря песням «Мальчик на девятке» и «Бесприданница».
Стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)
Во дворце спорта «Олимп» 7 ноября в 19:00 пройдет концерт российской певицы Евы Польны. Артистка прославилась в начале нулевых в составе дуэта «Гости из будущего», после закрытия проекта в 2009 году занялась сольной карьерой. Ее популярными песнями стали «Я тебя тоже нет (Je T’aime)», «Весь мир на ладони моей», «Не расставаясь», «Мало» и другие.
Стоимость билетов — от 3000 руб. (6+)
8 ноября в 20:00 на «Кроп Арене» выступит хип-хоп исполнитель Boulevard Depo (Артем Кулик). За 15 лет выступлений на сцене рэпер прошел путь от сырого клауд-рэпа до сложного, минималистичного и концептуального звучания. Среди слушателей известен своим ленивым флоу, сатирическими текстами и смелыми экспериментами с жанрами. Однако его главными хитами остаются ранние треки — «Катафалк», «Кащенко» и «5 минут назад» (вместе с Pharaoh).
Стоимость билетов — от 2900 руб. (16+)
Какие спектакли посетить
6 ноября в 18:30 в театре драмы им. Горького покажут спектакль «Добрый человек из Сезуана». Действие разворачивается в китайской провинции Сычуань (Сезуан). Три бога спускаются на Землю в поисках хотя бы одного по-настоящему доброго человека, чтобы оправдать существование мира. Единственной, кто соглашается впустить их на ночлег, оказывается нищая проститутка Шен-Де. В благодарность боги оставляют ей деньги, на которые Шен-Де открывает маленькую табачную лавку. Она искренне хочет помогать людям, но окружающие моментально начинают беззастенчиво пользоваться ее добротой
Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)
7 ноября в 20:30 «Один театр» представит драму «Затворник и шестипалый» по мотивам повести Виктора Пелевина. Организаторы называют главной задачей постановки «открытие в зрителе пространства для воображения».
Стоимость билетов — от 1100 руб. (12+)
Театр драмы им. Горького в воскресенье в 17:00 покажет спектакль «Собачье сердце» по повести Михаила Булгакова. На сцене предстанет история большой надежды и глобального разочарования профессора Преображенского, который предпринял попытку пойти против природы, но так и не сумел создать идеального члена общества.
Стоимость билетов — от 700 рублей. (16+)
8 ноября в 19:00 в Центральном концертном зале — рок-опера «Юнона и Авось» в авторской версии Алексея Рыбникова. По сюжету российский государственный деятель граф Николай Резанов в 1806 году отправляется на кораблях «Юнона» и «Авось» в Калифорнию. Там он влюбляется в юную испанку Кончиту Аргуэльо.
Стоимость билетов — от 3700 руб. (12+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах Краснодара в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — комедийную драму «Плетеный муж». Рыбачка, живущая на окраине небольшой прибрежной деревни, всю жизнь терпит насмешки от своих соседей. Устав от одиночества, она обращается к местному корзинщику и заказывает себе мужа, сплетенного из лозы. Ее неожиданная привязанность к причудливому творению пробуждает ревность и угрожает порядкам деревни.
Стоимость билетов — от 420 руб. (18+)
Еще одна премьера недели франко-бельгийская мелодрама «Отверженные». Жан Вальжан, когда-то осужденный за кражу буханки хлеба, сбегает с каторги. Он старается стать достойным человеком, и однажды добивается почти всего, о чем мечтает: получает должность мэра и обретает семью, взяв на воспитание Козетту — дочку погибшей бродяжки. Но спокойно жить и заботиться о девочке ему не дает инспектор Жавер, который недоволен таким поворотом судьбы своего бывшего заключенного и мечтает засадить его в тюрьму навечно.
Стоимость билетов — от 380 руб. (18+)
Также на больших экранах начались показы американского боевика «Зверь». Когда группа террористов пытается устроить переворот в США, президент страны вынужден сесть за руль своего лимузина по прозвищу «Зверь» и задействовать все его сверхсекретные возможности. Теперь задача главы государства — спасти раненого агента секретной службы, воссоединиться с женой и спасти мир.
Стоимость билетов — от 360 руб. (18+)
Чем можно еще заняться
7 ноября в 19:30 на стадионе Ozon Арена пройдет матч между футбольными клубами «Краснодар» и ЦСКА. После 13 туров Российской Премьер-лиги (сезон 2026/27) ЦСКА занимает в турнирной таблице третье место, а «Краснодар» располагается на пятой строчке.
Стоимость билетов — от 2000 руб. (0+)
В ДК железнодорожников 8 ноября в 19:00 пройдет концерт комика Леонида Кулакова, основателя лейбла и бара Standup Patriki. Ранее был активным участником комедийных проектов, однако ушел в андеграунд и теперь выступает только вживую. Организаторы отмечают, что монологи артиста отличаются искренностью и честной оценкой современной действительности.
Стоимость билетов — от 1200 руб. (18+)
В музее-заповеднике им. Фелицына продолжает работу выставка «Ван Гог и Гоген. Лед и пламя», посвященная творческому взаимодействию двух выдающихся мастеров конца XIX века. В экспозиции представлено около 90 произведений.
Стоимость билетов — от 350 руб. (12+)
7 и 8 ноября в Краснодаре пройдет открытый танцевальный чемпионат Fame to Flame. Участие в нем примут танцоры разного возраста и уровня подготовки. Вход по бесплатным билетам, получить которые можно на сайте мероприятия.