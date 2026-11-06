В Ростовской области за ночь уничтожили более 15 БПЛА
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожили более полутора десятков беспилотников. Их сбили в Ростове-на-Дону, Таганроге и семи районах региона, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
По его данным, атака затронула Азовский, Дубовский, Зерноградский, Каменский, Миллеровский, Мясниковский и Неклиновский районы. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, она уточняется.
Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется. Губернатор призвал жителей покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещениях и не подходить к окнам.