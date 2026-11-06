Свердловчан предупредили о сложной дорожной обстановке на трассе у Серова

Надзор ДПС за безопасностью движения усилен. «В течение дня температура продолжит понижаться на всей территории региона, поэтому Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасный стиль вождения — с учетом дорожной обстановки, с увеличенной дистанцией и без резких маневров»,— говорится в сообщении. Пешеходов просят убеждаться в безопасности перехода, особенно вблизи остановок и на нерегулируемых участках, а также носить световозвращающие элементы на одежде в условиях плохой видимости.