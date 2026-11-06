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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В аэропорту Краснодара введены ограничения на полеты

Ограничения на полеты ввели в аэропорту Краснодара прошедшей ночью. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани краевого центра.
Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Мера распространяется на прием и выпуск самолетов. Службы аэропорта готовы к работе после их отмены.
Обо всех изменениях пассажиров проинформируют перевозчики. Актуальную информацию о времени вылета можно узнать на онлайн-табло и в чат-боте аэропорта.
Алина Зорина