В аэропорту Краснодара введены ограничения на полеты
Ограничения на полеты ввели в аэропорту Краснодара прошедшей ночью. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани краевого центра.
Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов. Мера распространяется на прием и выпуск самолетов. Службы аэропорта готовы к работе после их отмены.
Обо всех изменениях пассажиров проинформируют перевозчики. Актуальную информацию о времени вылета можно узнать на онлайн-табло и в чат-боте аэропорта.