Трассу М-5 от Миасса до Златоуста могут расширить до четырех полос

На территории региона уже проходит реконструкция трассы, включающая в том числе ее расширение до четырех полос. В прошлом году был сдан в эксплуатацию первый этап реконструкции трассы на отрезке с 1564-го по 1578-й километр; до конца текущего года планируется запустить рабочее движение по четырем полосам на третьем этапе, с 1598-го по 1609-й километр. Кроме того, продолжается строительство обхода города Сим на отрезке от 1578-го до 1598-го километра, а также реконструкция на нулевом этапе, от границы с республикой Башкортостан до 1564-го километра трассы. В 2024 году завершено расширение М-5 до четырех полос на отрезке от Челябинска до Миасса.