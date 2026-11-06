Трассу М-5 от Миасса до Златоуста могут расширить до четырех полос
Если работы будут включены в федеральную программу на 2027–2032 годы
Федеральную трассу М-5 на участке от Миасса до Златоуста могут расширить до четырех полос. Работы по расширению 43-километрового участка, возможно, будут включены в федеральную программу дорожной деятельности на 2027–2032 годы. Как стало известно «Ъ-Южный Урал» из собственных источников, с соответствующим обращением к президенту России Владимиру Путину обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Существование письма обращения подтвердили собеседники «Ъ-Южный Урал» в дорожно-строительной отрасли. В правительстве Челябинской области не стали комментировать ситуацию.
Трасса М-5 «Урал» — ключевая для логистики как федерального масштаба, так и для Челябинской области: рядом с ней расположено большинство крупных муниципалитетов региона. Также трасса известна высокой аварийностью.
На территории региона уже проходит реконструкция трассы, включающая в том числе ее расширение до четырех полос. В прошлом году был сдан в эксплуатацию первый этап реконструкции трассы на отрезке с 1564-го по 1578-й километр; до конца текущего года планируется запустить рабочее движение по четырем полосам на третьем этапе, с 1598-го по 1609-й километр. Кроме того, продолжается строительство обхода города Сим на отрезке от 1578-го до 1598-го километра, а также реконструкция на нулевом этапе, от границы с республикой Башкортостан до 1564-го километра трассы. В 2024 году завершено расширение М-5 до четырех полос на отрезке от Челябинска до Миасса.
Как сообщили «Ъ-Южный Урал» собственные источники, уже получены положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на проектную документацию по капитальному ремонту участков автодороги М-5 «Урал» общей протяженностью более 70 километров, при этом проектом предусмотрено расширение трассы до четырех полос движения с устройством ограждения для разделения встречных потоков, что даст возможность увеличить пропускную способность до 30 тысяч автомобилей в сутки.