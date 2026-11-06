ЧБК обыграл «Югру» в матче Суперлиги по баскетболу
Лидер челябинцев сделал трипл-дабл
В очередном матче регулярного чемпионата Суперлиги России по баскетболу челябинский ЧБК встречался в гостях с «Югрой» из Сургута.
Матч прошел под диктовку челябинских баскетболистов, выигравших три из четырех четвертей игры. Основной задел для победы был сделан в первой половине матча, которую ЧБК выиграл со счетом 53:36. Хозяева площадки смогли немного сократить отставание в третьей четверти, но в заключительном отрезке матча вновь были сильнее баскетболисты ЧБК. В итоге — 94:79, победа ЧБК.
Лучшими в составе челябинцев были американские легионеры команды. Джером Хантер набрал 26 очков и 9 подборов, а на счету Кортеза Эдвардса трипл-дабл: 11 очков, 10 подборов и 13 передач.
Челябинский клуб одержал шестую победу в семи проведенных матчах сезона и делит 1–4еместа в турнирной таблице вместе с «Темп-СУМЗ» из Ревды и двумя «Динамо» из Грозного и Уфы.