ЧБК обыграл «Югру» в матче Суперлиги по баскетболу

Матч прошел под диктовку челябинских баскетболистов, выигравших три из четырех четвертей игры. Основной задел для победы был сделан в первой половине матча, которую ЧБК выиграл со счетом 53:36. Хозяева площадки смогли немного сократить отставание в третьей четверти, но в заключительном отрезке матча вновь были сильнее баскетболисты ЧБК. В итоге — 94:79, победа ЧБК.