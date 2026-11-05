Саратовского военного оштрафовали на 45 тыс. рублей за пьяную езду без прав
Саратовский гарнизонный военный суд оштрафовал военнослужащего за пьяную езду без водительских прав (ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ). Об этом сообщили в пресс-службе военного суда.
Установлено, что в июле 2026 года военный выпил и поехал на автомобиле. Вскоре машину остановили полицейские. Они выяснили, что водитель нетрезв и удостоверения у него нет.
Суд назначил нарушителю штраф 45 тыс. руб. Руководству части поручили провести работу с подчиненными, чтобы подобные случаи не повторялись.