Пожилого липчанина заподозрили в финансировании терроризма
Управление Следственного комитета России по Липецкой области возбудило в отношении 65-летнего жителя Ельца уголовное дело о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве, не раскрывая имя фигуранта. Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По версии следствия, с августа 2021-го по декабрь 2022 года подозреваемый, используя принадлежащую ему банковскую карту, неоднократно переводил денежные средства посредством онлайн-сервиса монетизации организации, деятельность которой признана террористической и запрещена в России.
Его деятельность пресекли во взаимодействии с сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Липецкой области.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в сентябре 2-й Западный окружной военный суд вынес 55-летнему предпринимателю из Липецка Евгению Пронину приговор за финансирование терроризма. Ему назначили 13 лет лишения свободы со штрафом 500 тыс. руб.