Пожилого липчанина заподозрили в финансировании терроризма

Управление Следственного комитета России по Липецкой области возбудило в отношении 65-летнего жителя Ельца уголовное дело о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве, не раскрывая имя фигуранта. Он задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.