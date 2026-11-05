Трех пассажиров госпитализировали после ДТП под Новочеркасском
В Аксайском районе в результате столкновения Lada Granta и Toyota Sequoia пострадали три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Все они находились в салоне Lada и были госпитализированы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
Авария произошла 5 ноября около 15:30 на четвертом километре дороги «Южный подъезд к Новочеркасску». По предварительным данным, водитель Granta 1999 года рождения двигался по обочине в направлении трассы М-4 «Дон» и столкнулся с Toyota Sequoia, водитель которой выполнял разворот в разрешенном месте.
Пассажиры в салоне Lada получили травмы различной степени тяжести.