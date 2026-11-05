Главные новости за 5 ноября. Кавказ
Строительство подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту выполнено почти на 60%. Протяженность новой дороги составит 6,2 км. Она соединит федеральную трассу Р-215 «Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала» с территорией порта.
В Северной Осетии с начала уборочной кампании собрали более 50 тыс. т яблок. Урожай получен с большей части запланированных площадей, уборка продолжается.
В Кисловодске на продажу выставили объект культурного наследия муниципального значения — «Мужская гимназия купца И. В. Сильникова». Лот включает право аренды земельного участка площадью 1,3 тыс. кв. м и право собственности на здание площадью около 1,2 тыс. кв. м. Начальная цена — 237,5 млн руб.
В Кабардино-Балкарии продолжается реализация инфраструктурных проектов в рамках нацпроектов и госпрограмм. В республике строят семь детсадов и ремонтируют более 50 учебных заведений.
Туристический поток на горный курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии по итогам осеннего сезона 2026 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, приняв более 95 тыс. туристов. Основной поток гостей в период «золотой осени» составили жители Юга и Северного Кавказа, а также туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов Урала и Сибири.
Около 800 многоквартирных домов в Дагестане не имеют общедомовых приборов учета электроэнергии и оформленных отношений с сетевой компанией. Большинство таких объектов расположены в Махачкале, Каспийске и прилегающих населенных пунктах.