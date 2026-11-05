Главные новости за 5 ноября. Ростов-на-Дону и область
В Ростовской области начальник МВД Александр Речицкий предложил ужесточить ограничения для трудовых мигрантов, в том числе за счет повышения стоимости патентов. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции, указав, что действующие в регионе условия трудоустройства иностранцев заметно мягче, чем в соседнем Краснодарском крае.
Активы ростовского табачного производителя «JTI Донской табак» перешли во временное управление АО «Промышленные активы». Основанием стал указ президента России Владимира Путина от 5 ноября 2026 года.
Более 1 тыс. светильников и 80 опор заменили в Ростове-на-Дону с начала 2026 года в рамках обновления уличного освещения. В 2025-м в городе восстановили освещение на 40 км кабельных и воздушных линий — всего за два года работы затронули свыше 60 км сетей.
Работа всех трех морских портов Ростовской области — в Ростове, Таганроге и Азове — фактически остановлена. Без поддержки федерального центра регион рискует утратить портовую отрасль. Об этом заявил губернатор Юрий Слюсарь.
Ростовский бизнес резко увеличил спрос на обучение сотрудников воинскому учету. За год число тендеров на такие образовательные программы в регионе выросло на 27%. Главным драйвером сегмента стало ужесточение штрафов за нарушения призывного законодательства.
В Ростовской области выступили с инициативой сохранить как минимум до 2034 года возможность перевода сельскохозяйственных земель в категорию промышленных для размещения заводов и фабрик.