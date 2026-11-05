Участок трассы М-4 «Дон» между Джубгой и Геленджиком обновят до 2030 года

Первые три этапа предусматривают реконструкцию участков с 1441-го по 1449-й км, с 1460-го по 1465-й км и с 1478-го по 1484,5-й км. Работы затронут отрезки общей протяжённостью около 15 км, расположенные в Туапсинском районе и на территории Геленджика. Помимо этого, проектом предусмотрено строительство обхода села Бжид длиной 2,8 км.