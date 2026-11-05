Участок трассы М-4 «Дон» между Джубгой и Геленджиком обновят до 2030 года
Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на первые три из шести этапов реконструкции участка федеральной трассы М-4 «Дон» между Джубгой и Геленджиком. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
«По поручению президента будет реализован проект, который обеспечит бесшовное движение между Геленджиком и Джубгой. Общая протяжённость обновлённого участка М-4 «Дон» составит порядка 60 км. Из них 24 км — реконструкция с доведением до четырёх полос движения и 33,9 км — новое строительство двухполосных обходов населённых пунктов», — приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина.
Первые три этапа предусматривают реконструкцию участков с 1441-го по 1449-й км, с 1460-го по 1465-й км и с 1478-го по 1484,5-й км. Работы затронут отрезки общей протяжённостью около 15 км, расположенные в Туапсинском районе и на территории Геленджика. Помимо этого, проектом предусмотрено строительство обхода села Бжид длиной 2,8 км.
При реконструкции проезжую часть планируется расширять в одну сторону, смещая новую ось дороги на обочину — такое решение позволит сохранить часть существующего земляного полотна. Кроме того, на трассе выправят крутые повороты: радиусы кривых увеличат до нормативных 600 м.