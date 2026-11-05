Дагестан получит 206 млн рублей на возмещение расходов ЧС
Правительство России направит в бюджет Дагестана более 206 млн руб. на возмещение расходов от неблагоприятных погодных явлений. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, республике выделят средства из резервного фонда правительства. Средства предназначены для компенсации расходов, связанных с выплатами гражданам, пострадавшим в результате комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в марте—апреле 2026 года на территориях Дагестана и Чечни.