Дагестан получит 206 млн рублей на возмещение расходов ЧС

Согласно документу, республике выделят средства из резервного фонда правительства. Средства предназначены для компенсации расходов, связанных с выплатами гражданам, пострадавшим в результате комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в марте—апреле 2026 года на территориях Дагестана и Чечни.