Количество убийств на Дону за десять месяцев выросло почти на 38%

Количество зарегистрированных убийств в Ростовской области за январь–октябрь 2026 года увеличилось почти на 38% — при общем снижении преступности в регионе примерно на 15%. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.