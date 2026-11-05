Количество убийств на Дону за десять месяцев выросло почти на 38%
Количество зарегистрированных убийств в Ростовской области за январь–октябрь 2026 года увеличилось почти на 38% — при общем снижении преступности в регионе примерно на 15%. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник ГУ МВД России по Ростовской области Александр Речицкий.
По его словам, за десять месяцев в области зафиксировано 70 убийств. Четверо подозреваемых после совершения преступлений покончили с собой. Глава регионального главка также отметил рост числа случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего.
Комментируя причины негативной динамики, господин Речицкий допустил влияние обстановки в приграничном регионе, психологических последствий боевых действий, сложностей с социализацией возвращающихся с фронта, а также недостаточной профилактической работы.
В качестве примера начальник управления привел недавнее резонансное убийство молодой пары, произошедшее после конфликта из-за парковочного места: подозреваемый, по его данным, ранее судим не был и к ответственности не привлекался.
На фоне роста числа убийств остальные показатели преступности в регионе снижаются. По данным ГУ МВД, количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений сократилось примерно на четверть, разбойных нападений — на 27%, квартирных краж с проникновением — на 35%, преступлений, совершённых в общественных местах, — на 7%.