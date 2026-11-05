Правительство Ростовской области обновит автопарк депутатов за 20 млн рублей
Правительство Ростовской области объявило закупку 16 автомобилей для нужд региональных парламентариев. Согласно тендеру, размещенному на портале госзакупок, большая часть — 13 легковых машин — предназначена для депутатов Государственной Думы, две — для сенаторов, ещё один автомобиль предусмотрен в качестве дежурного для народных избранников. Бюджет закупки превышает 20 млн рублей.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 11 ноября. К будущим автомобилям предъявляются довольно строгие требования: мощность двигателя — не менее 150 л. с., обязательные системы обогрева и кондиционирования, ABS, усилитель рулевого управления и подушки безопасности.
Отдельный блок тендерной документации посвящен логистике в период действия временных ограничений полётов в аэропорту Ростова-на-Дону. В такие периоды автомобили предполагается задействовать для доставки представителей власти в аэропорты соседних регионов, что подчёркивает значимость транспортной доступности для областного депутатского корпуса.
Подрядчик, выигравший конкурс, возьмет на себя полную ответственность за эксплуатацию, содержание и ремонт техники, а также найм водителей. Весь автопарк будет застрахован по ОСАГО. Срок оказания услуг установлен с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года.