Правительство Ростовской области обновит автопарк депутатов за 20 млн рублей

Подрядчик, выигравший конкурс, возьмет на себя полную ответственность за эксплуатацию, содержание и ремонт техники, а также найм водителей. Весь автопарк будет застрахован по ОСАГО. Срок оказания услуг установлен с 1 декабря 2026 года по 30 ноября 2027 года.