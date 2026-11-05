АКРА понизило кредитный рейтинг ХМАО-Югры до уровня AA+(RU)

«Рост долга, вызванный необходимостью финансировать значительный объем дефицита бюджета, обусловил изменение его структуры и графика погашения. По итогам 2025 года в структуре долга появились краткосрочные банковские кредиты (63% от общего объема долга), что привело к увеличению доли краткосрочного долга до 69,2%. За девять месяцев текущего года долг вырос на 47% в связи с дальнейшим привлечением банковских кредитов, при этом основной объем погашения теперь приходится на 2027 год, когда региону предстоит погасить 61% от общего объема долга»,— говорится в сообщении агентства.