АКРА понизило кредитный рейтинг ХМАО-Югры до уровня AA+(RU)
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до уровня AA+(RU), прогноз — «развивающийся». Рейтинг выпуска облигаций округа также снижен до AA+(RU), сообщили в агентстве.
Понижение кредитного рейтинга ХМАО обусловлено снижением уровня ликвидности бюджета из-за ее использования для финансирования дефицита, существенным ростом долговой нагрузки и неравномерным графиком погашения долга, пояснили в АКРА. Аналитики ожидают, что по итогам 2026 года соотношение долга и текущих доходов региона составит 32%. За 2025–2026 годы долг увеличится более чем в десять раз и продолжит рост в 2027 году — свыше 35% текущих доходов.
АКРА (Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство) – российское национальное рейтинговое агентство, которое аккредитовано Центральным банком РФ и с 2016 года включено в реестр кредитных рейтинговых агентств.
«Рост долга, вызванный необходимостью финансировать значительный объем дефицита бюджета, обусловил изменение его структуры и графика погашения. По итогам 2025 года в структуре долга появились краткосрочные банковские кредиты (63% от общего объема долга), что привело к увеличению доли краткосрочного долга до 69,2%. За девять месяцев текущего года долг вырос на 47% в связи с дальнейшим привлечением банковских кредитов, при этом основной объем погашения теперь приходится на 2027 год, когда региону предстоит погасить 61% от общего объема долга»,— говорится в сообщении агентства.
При этом в агентстве отмечают, что кредитный рейтинг ХМАО определяется высокими показателями региональной экономики, высокой долей собственных доходов и все еще низкой долговой нагрузкой.