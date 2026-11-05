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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Кавказ

В Махачкале восстановили электроснабжение на одной из поврежденных линий

В Махачкале завершили аварийно-восстановительные работы на фидере 21 подстанции «Машзавод». Линию включили в работу, подача электроэнергии потребителям на улицах Сергокалинской и Надира Абилова восстановлена. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и тарифов Дагестана.

Олеся Курпяева / Коммерсантъ

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При этом на фидере 3, относящемся к сетям «Дагэнержи», обнаружили повреждение подземного кабеля. Специалисты провели поиск места аварии. К работам привлекли сотрудников Махачкалинских городских электрических сетей. Восстановление линии, как отмечается, перенесли на 6 ноября.
По сообщению министерства, в ходе обследования также выяснилось, что застройщик самовольно изменил структуру линии, нарушив правила технической эксплуатации кабельных сетей. Материалы по этому факту филиал «Дагэнерго» намерен передать в службу безопасности компании.
Минэнерго Дагестана заявило, что контролирует ситуацию до полного восстановления штатного электроснабжения.
Константин Соловьев