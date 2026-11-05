В Махачкале восстановили электроснабжение на одной из поврежденных линий

В Махачкале завершили аварийно-восстановительные работы на фидере 21 подстанции «Машзавод». Линию включили в работу, подача электроэнергии потребителям на улицах Сергокалинской и Надира Абилова восстановлена. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики и тарифов Дагестана.