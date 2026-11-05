Торги на ремонт Ютановского техникума в Белгородской области за 503 млн не состоялись

Закупка предусматривала капитальный ремонт трех учебных зданий образовательного учреждения до конца 2028 года: корпуса №2 площадью 1,1 тыс. кв. м, корпуса №4 на 1,8 тыс. кв. м и корпуса №5 на 2 тыс. кв. м. Источником финансирования выступали внебюджетные средства (собственные доходы) техникума.