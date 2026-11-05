Торги на ремонт Ютановского техникума в Белгородской области за 503 млн не состоялись
Не состоялись торги на ремонт белгородского Ютановского техникума за 503 млн
Аукцион на капитальный ремонт учебных корпусов Ютановского агромеханического техникума имени Ковалевского в Волоконовском районе Белгородской области не состоялся. Начальная максимальная цена контракта составляла 502,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
На участие в торгах поступили три заявки, однако комиссия отклонила предложения всех претендентов, наименования которых не раскрываются, из-за несоответствия требованиям документации. Первую компанию не допустили из-за несоответствия требованиям документации к участнику закупки, а заявки двух других претендентов не прошли отбор из-за нарушений в составе, содержании и оформлении. Новые торги пока не объявлены.
Закупка предусматривала капитальный ремонт трех учебных зданий образовательного учреждения до конца 2028 года: корпуса №2 площадью 1,1 тыс. кв. м, корпуса №4 на 1,8 тыс. кв. м и корпуса №5 на 2 тыс. кв. м. Источником финансирования выступали внебюджетные средства (собственные доходы) техникума.
Ютановский агромеханический техникум готовит специалистов для агропромышленного комплекса Белгородской области. В учреждении обучают агрономов, зоотехников, трактористов-машинистов, специалистов по техобслуживанию автотранспорта, наладчиков измерительных приборов, а также поваров и кондитеров.
В начале октября определили подрядчика для капитального ремонта учебного корпуса №2 Лискинского аграрно-технологического техникума в Лисках Воронежской области. Контракт стоимостью 138,3 млн руб. заключили с местным ООО «Хива-строй» Кудрата Исмаилова, оказавшимся единственным участником аукциона.