Суд вернул бизнесмену из Ставрополя иск к белгородским властям и ЦЭБ на 289 млн

ИП Поликарп Шахбазов зарегистрирован в Минераловодском районе Ставропольского края в 2007 году. Основной вид деятельности — аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью. Бизнесмену принадлежит ставропольское строительное ООО «Каллиграфия», также он выступает совладельцем местного оператора по сбору отходов ООО «ЖКХ» (33%) и строительного ООО «Минералис» (17%). Совокупная выручка этих трех структур в 2025 году составила 3,8 млрд руб., чистая прибыль — 20 млн руб.

ООО «ЦЭБ» создано в Белгороде в 2016 году, его учредителем выступает министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области. Генеральный директор — Елена Ильина. Выручка компании за 2025 год составила 2,7 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 46,5% — до 1,3 млн руб.