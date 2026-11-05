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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Черноземье

Суд вернул бизнесмену из Ставрополя иск к белгородским властям и ЦЭБ на 289 млн

Арбитражный суд Белгородской области вернул исковое заявление индивидуального предпринимателя (ИП) из Ставропольского края Поликарпа Шахбазова. Он требовал солидарно взыскать 289,2 млн руб. убытков с правительства Белгородской области, регионального министерства ЖКХ и местного регоператора по обращению с ТКО — ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ). Об этом говорится в определении суда от 3 ноября.
Иск поступил в суд в конце сентября. Его оставили без движения, поскольку заявитель попросил об отсрочке уплаты государственной пошлины, но не подтвердил тяжелое имущественное положение. Срок устранения нарушений по ходатайству господина Шахбазова продлили до 2 ноября. Так как к этому времени документы и пошлина не поступили, заявление вернули.
Суть претензий в определении суда поясняется как требование о взыскании убытков. По данным Rusprofile, спор связан с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам аренды. Ранее стороны не вели судебных разбирательств.

ИП Поликарп Шахбазов зарегистрирован в Минераловодском районе Ставропольского края в 2007 году. Основной вид деятельности — аренда и управление собственной или арендованной недвижимостью. Бизнесмену принадлежит ставропольское строительное ООО «Каллиграфия», также он выступает совладельцем местного оператора по сбору отходов ООО «ЖКХ» (33%) и строительного ООО «Минералис» (17%). Совокупная выручка этих трех структур в 2025 году составила 3,8 млрд руб., чистая прибыль — 20 млн руб.

ООО «ЦЭБ» создано в Белгороде в 2016 году, его учредителем выступает министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области. Генеральный директор — Елена Ильина. Выручка компании за 2025 год составила 2,7 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 46,5% — до 1,3 млн руб.

Ранее региональный оператор стал участником ряда судебных разбирательств: в июле арбитраж взыскал с ЦЭБ 73 млн руб. за срыв условий гранта на внедрение цифрового контроля вывоза мусора, а Белгородский облсуд оставил в силе обвинительный приговор экс-заместителям гендиректора предприятия Даниилу Медведеву и Кириллу Попову по делу о взятках.
Кабира Гасанова
Кабира Гасанова