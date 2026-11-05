Главные новости за 5 ноября: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов
События четверга: выбор «Ъ-Черноземье»
Воронежский фонд развития предпринимательства запустил программу льготного кредитования для бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Производственные предприятия могут получить до 2 млн руб. под 6% годовых, компании из других сфер — до 1 млн руб. под 8%. Также доступно беззалоговое финансирование до 1 млн руб. под 10% годовых. Программу приняли 1 октября после ударов по логистическим узлам, но действие льгот распространили на широкий круг отраслей.
Воронежская группа компаний Хамина (основатель — Евгений Хамин) намерена открыть мемориал «Русское воинство. Бронзовый солдат» 4 ноября 2027 года. Монумент возведут в городе-спутнике «Солнечный» под Воронежем. Общий бюджет создания комплекса оценивается в 135 млн руб.
Бывший первый вице-губернатор Белгородской области Дмитрий Гладский перешел на работу в правительство Южной Осетии. Указ о его назначении вице-премьером республики подписал ее президент Марат Камболов.
В Курске сотрудники ОМОН «Финист» и вневедомственной охраны управления Росгвардии по региону ликвидировали последствия падения боевой части упавшего БПЛА. Опасный фрагмент обнаружили на одной из городских улиц. Боевую часть дрона изъяли для дальнейшего обезвреживания.
Депутаты Липецкого облсовета скорректировали параметры бюджета на 2026 год. Доходная часть региональной казны увеличилась на 3,3 млрд руб. — до 109 млрд руб., расходная достигла почти 126 млрд руб. При этом прогнозируемый дефицит бюджета сократился с 20,6 млрд до 16,5 млрд руб.
В Орле ликвидировали крупное возгорание на территории маслоэкстракционного завода АО «Орелмасло» в переулке Маслозаводском. Пожар вспыхнул ночью 5 ноября: к приезду расчетов МЧС сушильная камера зернового комплекса уже была охвачена открытым огнем.
В Тамбовской области в аварии погиб 39-летний ректор Державинского университета, депутат областной думы Павел Моисеев. Трагедия случилась утром 5 ноября в СНТ «Розлив» поселка Тригуляй: перевернувшийся квадроцикл и тело водителя нашел местный житель. Прощание с господином Моисеевым пройдет 7 ноября в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, его похоронят на Воздвиженском кладбище Тамбова.