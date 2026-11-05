Главные новости за 5 ноября. Новороссийск
Власти Новороссийска утвердили порядок взаимодействия структурных подразделений администрации и управляющих компаний по обеспечению готовности подвалов, приспособленных для укрытия населения.
Прокуратура Новороссийска проводит проверку по публикации в интернете о нарушении прав работников организации, занимающейся вывозом твердых коммунальных отходов. Проверка проводится по поручению прокуратуры Краснодарского края.
ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО), работающий в Новороссийске, получил штрафы на общую сумму 560 тыс. руб. за нарушения санитарных требований при обращении с отходами в Староминском районе.
Жители Восточного района Новороссийска остались без света из-за энергоаварии. Ориентировочное время восстановления подачи электричества составляло пять часов.
Аэропорт Анапы, приостановивший работу в 2022 году, готов возобновить обслуживание пассажиров в кратчайшие сроки после соответствующего решения властей.
Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству исковое заявление ООО «Черноморские круизы» к ООО «Развитие города» о взыскании пеней и убытков по договору купли-продажи пассажирского судна «Князь Владимир».
Приморский районный суд Новороссийска 25 ноября рассмотрит трудовой спор между Натальей Рашковецкой и АО «Астор Кэпитал» (учредитель ООО «Южный региональный оператор»).