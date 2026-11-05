Главные новости за 5 ноября. Сочи
В Сочи средняя стоимость квадратного метра в предложении новостроек достигла 778,3 тыс. руб., приблизившись к московскому уровню. За год показатель вырос на 16,8%.
Из-за ремонта железной дороги движение поездов на участке Лазаревское—Сочи временно прекратят с 17 по 19 ноября, а также с 21:00 21 ноября до 09:00 22 ноября.
Аэропорт Сочи может начать тестировать посадку пассажиров на самолет по биометрии в 2027 году. Предварительная стоимость проекта составляет 76 млн руб.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решения нижестоящих инстанций, отказавших муниципальному казенному учреждению (МКУ) Сочи «Дирекция имущественного комплекса» в расторжении договора аренды земельного участка с ООО «Кубань Ривьера».
Центральный районный суд Сочи отказал департаменту городского хозяйства мэрии курорта в удовлетворении жалобы на штраф в 300 тыс. руб. за размещение контейнеров для твердых коммунальных отходов на проезжей части.