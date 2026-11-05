Двух дончан осудили за экстремизм и оправдание терроризма

По данным следствия, с 2019 по 2024 год мужчины 45 и 46 лет, зная о запрете организации в России, продолжали участвовать в ее деятельности. В частности, они посещали собрания, распространяли ее идеологию и привлекали новых сторонников, в том числе с использованием мессенджера.