Двух дончан осудили за экстремизм и оправдание терроризма
В Ростовской области вынесли приговоры двум жителям Обливского района по обвинению в участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ) и публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
По данным следствия, с 2019 по 2024 год мужчины 45 и 46 лет, зная о запрете организации в России, продолжали участвовать в ее деятельности. В частности, они посещали собрания, распространяли ее идеологию и привлекали новых сторонников, в том числе с использованием мессенджера.
Кроме того, 46-летний фигурант во время одной из встреч публично оправдывал деятельность запрещенных в России террористических организаций.
Приговором суда фигурантам назначено шесть и четыре года лишения свободы.