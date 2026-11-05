Власти Севастополя выделили 100 млн рублей на компенсации за покупку генераторов
Власти Севастополя направят 100 млн руб. на частичное возмещение затрат жителей и бизнеса на приобретение резервных источников электроснабжения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Физическим лицам компенсируют до 50% стоимости оборудования. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — до 30%.
Программа распространяется на бензиновые, дизельные, газовые и комбинированные генераторы, а также солнечные и портативные электростанции. Максимальная сумма выплаты будет зависеть от типа и мощности устройства.
Постановление о предоставлении компенсаций приняли 5 ноября на заседании правительства города. Выплаты профинансируют из регионального бюджета. Власти также рассчитывают привлечь федеральные средства.
Решение принято на фоне перебоев с электроснабжением в Крыму и Севастополе после повреждения энергетической инфраструктуры за пределами полуострова. По словам губернатора, мощности энергосистемы продолжают обеспечивать социально значимые объекты.