Четыре музея объединят в единый кластер в Историческом сквере Екатеринбурга
В Историческом сквере Екатеринбурга планируют создать историко-археологический и архитектурно-ландшафтный музейный кластер. Он объединит четыре учреждения, сообщили в городской администрации.
Эскизный проект на заседании рабочей группы по определению музейной концепции Исторического сквера представили директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев и директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин. В кластер войдут Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей природы Свердловского областного краеведческого музея, Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ и Музей истории Екатеринбурга.
«Здания расположены по периметру Исторического сквера и образуют его смысловое кольцо как в пространственном, так и в хронологическом значении»,— отметили в мэрии.
Для реализации идеи предлагается создать единую выставку-променад, собранную за счет музейных предметов и коллекций из собраний музеев и распределенную по всем площадкам. Для посетителей будет разработан единый билет и экскурсионный маршрут. В каждом музее можно будет познакомиться с разными этапами жизни уральской столицы.
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств на ул. Воеводина, 5 планируют открыть экспозицию «АртЗавод». Ее центральным объектом станет Каслинский чугунный павильон. Посетителям музея расскажут об истории уральского художественного литья. Еще одной частью экспозиции станет «Музейное окно» — технологию интеграции подлинных археологических артефактов в существующую архитектуру сквера. Также посетителям впервые планируют показать каменную мостовую, по которой ходили основатели Екатеринбурга Василий Татищев и Вильгельм де Геннин.
Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ на ул. Горького, 4а представит гранд-макет «Рождение города». Экспозиция будет посвящена промышленному становлению Екатеринбурга и роли заводского производства в формировании его архитектуры и дизайна.
Музей природы Свердловского областного краеведческого музея на ул. Горького, 4 подготовит программу «Металл и камень». Ее главный смысловой фокус направлен на уральские деньги, сложное технологическое производство и градообразующее предприятие города.
Водонапорная башня Музея истории Екатеринбурга на улице Горького, 4е станет площадкой экспозиции «Пульс жизни». Здесь представят историю самой башни, клепаный бак XIX века, чертежи и аудиозаписи воспоминаний жителей города.