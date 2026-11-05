Четыре музея объединят в единый кластер в Историческом сквере Екатеринбурга

Для реализации идеи предлагается создать единую выставку-променад, собранную за счет музейных предметов и коллекций из собраний музеев и распределенную по всем площадкам. Для посетителей будет разработан единый билет и экскурсионный маршрут. В каждом музее можно будет познакомиться с разными этапами жизни уральской столицы.