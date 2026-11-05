В Новороссийске установили порядок проверки подвалов-укрытий

Постановление также устанавливает рекомендуемые параметры помещений: высота потолков — не менее 1,7 м, площадь пола на одного человека — от 0,6 до 1 кв. м. В укрытиях должны быть освещение, места для сидения, запас питьевой воды и емкости для сбора мусора.