В Новороссийске установили порядок проверки подвалов-укрытий
В Новороссийске управляющие компании обязали обеспечивать доступ жильцов к подвальным укрытиям и ежеквартально отчитываться об их состоянии. Порядок взаимодействия администрации города и обслуживающих организаций утвердила врио главы Новороссийска Эльвира Кальченко. Постановление опубликовано на сайте мэрии.
Координацией мониторинга состояния укрытий и обновлением их реестра займется отдел гражданской защиты. Если специалисты выявят нарушения — загромождение помещений, отсутствие доступа или несоблюдение санитарных норм,— информацию в течение трех рабочих дней передадут в управление городского и дорожного хозяйства. Оно должно выдать управляющим компаниям предписания об устранении недостатков.
Управляющие компании должны обеспечить беспрепятственный доступ жителей к укрытиям. Для этого рекомендуется хранить не менее двух комплектов дубликатов ключей у жильцов и работников обслуживающих организаций либо установить кодовые замки, заранее сообщив код жителям.
На входах в укрытия и досках объявлений необходимо разместить информационные знаки. На них должны быть указаны обслуживающая организация, адрес дома, место хранения ключей, телефоны и должности ответственных лиц. Указатели должны быть изготовлены из светоотражающих материалов или оборудованы автономной подсветкой.
Постановление также устанавливает рекомендуемые параметры помещений: высота потолков — не менее 1,7 м, площадь пола на одного человека — от 0,6 до 1 кв. м. В укрытиях должны быть освещение, места для сидения, запас питьевой воды и емкости для сбора мусора.
Отчеты о состоянии закрепленных укрытий управляющие компании будут направлять в отдел гражданской защиты ежеквартально — до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Если обнаружат критические нарушения, в том числе заблокированный вход, отсутствие освещения или угрозу обрушения, материалы передадут в надзорные органы, включая Государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.
Информировать жителей о расположении укрытий будут отдел гражданской защиты и управление информационной политики. Сведения разместят на официальном сайте администрации, в мобильных приложениях «Моя Кубань» и «Безопасный Новороссийск», а также в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск».