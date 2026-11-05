В Дагестане четвертую подозреваемую в убийстве таксистки заключили под стражу

После убийства подозреваемые попросили тракториста выкопать яму на окраине поселка Новый Хушет, объяснив, что она нужна для наружного туалета. В этой яме захоронили тело женщины. По данным правоохранительных органов, мотивом преступления стала ревность бывшего мужа, который не смирился с новым замужеством бывшей жены. Тело Динары Алхасовой обнаружили 2 ноября.