В Дагестане четвертую подозреваемую в убийстве таксистки заключили под стражу
В Махачкале суд заключил под стражу четвертую подозреваемую по делу об убийстве 34-летней таксистки. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Дагестану.
Уголовное дело расследуется следственным отделом по Советскому району Махачкалы по ст. 105 УК РФ (убийство). Мера пресечения избрана по ходатайству следователя.
Таким образом, под стражей находятся четверо подозреваемых. Следствие устанавливает обстоятельства преступления и роль каждого из фигурантов. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Погибшая — 34-летняя Динара Алхасова — 30 октября уехала из дома на машине и не вернулась. В ходе следственно-оперативных мероприятий удалось установить, что к убийству причастны трое подозреваемых. Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что бывший муж погибшей признался, что нанес ей смертельные ножевые ранения. Задержанный рассказал, что воспользовался поддельным номером и женским именем, чтобы вызвать Алхасову. Когда женщина приехала, он открыл дверь ее автомобиля и нанес ей ножевые ранения. Затем переложил тело в другую машину и попросил знакомого вывезти его.
Чтобы заманить женщину в ловушку, бывший супруг привлек 38-летнюю знакомую — уроженку Смоленской области. Поскольку Алхасова принимала заказы только от женщин, сообщница вызвала такси, представившись туристкой, которая собирается посетить Сулакский каньон. Позднее ее задержали в аэропорту Домодедово.
После убийства подозреваемые попросили тракториста выкопать яму на окраине поселка Новый Хушет, объяснив, что она нужна для наружного туалета. В этой яме захоронили тело женщины. По данным правоохранительных органов, мотивом преступления стала ревность бывшего мужа, который не смирился с новым замужеством бывшей жены. Тело Динары Алхасовой обнаружили 2 ноября.