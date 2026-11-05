Беременная липчанка провалилась под асфальт из-за прорыва трубы с кипятком

«Постоянные порывы, раскопанные улицы, поврежденное благоустройство и дороги, на которых порой только недавно уложили асфальт,— это уже системная проблема»,— обратился к руководству компании господин Щербаков. По его словам, ссылаться на износ сетей недостаточно: «РИР Энерго» отвечает за их состояние и должно принимать меры, чтобы подобные происшествия не повторялись.