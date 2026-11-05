Беременная липчанка провалилась под асфальт из-за прорыва трубы с кипятком
В Липецке при аварии на сетях горячего водоснабжения на улице Литаврина пострадала беременная горожанка 2007 года рождения. Она провалилась ногами под асфальт и получила ожоги второй степени. Об этом сообщил мэр города Михаил Щербаков в своем Telegram-канале.
По информации министра здравоохранения Липецкой области Лилии Самошиной, состояние пострадавшей стабильное. Женщина находится на 23-й неделе беременности, угрозы ее жизни и здоровью будущего ребенка нет. У девушки обожжено 4,5% поверхности тела, пострадали ноги. Ее положили в областной ожоговый центр.
Причиной происшествия стал порыв на сетях горячего водоснабжения, которые обслуживает местный филиал «РИР Энерго» (входит в «Росатом»). Городские власти запросили у ресурсоснабжающей организации документацию по аварийному участку, сведения о проверках, ремонтах и состоянии сетей. Также администрация обратилась в прокуратуру, которая взяла ситуацию на контроль.
«Постоянные порывы, раскопанные улицы, поврежденное благоустройство и дороги, на которых порой только недавно уложили асфальт,— это уже системная проблема»,— обратился к руководству компании господин Щербаков. По его словам, ссылаться на износ сетей недостаточно: «РИР Энерго» отвечает за их состояние и должно принимать меры, чтобы подобные происшествия не повторялись.
Региональное управление Следственного комитета организовало доследственную проверку по факту травмирования женщины. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и причины аварии. Кроме того, будет дана оценка действиям должностных лиц, отвечающих за содержание и техническое состояние коммунальных сетей, а также за безопасность граждан. По результатам проверки примут процессуальное решение.