Частица мощей Дмитрия Донского пробудет в Курске три дня

Доступ к мощам Дмитрия Донского был обретен в июле этого года в ходе реставрации в Архангельском соборе Московского Кремля. Из-за угрозы разрушения надгробных плит, накрывающих захоронения великих князей, было решено демонтировать пол и разобрать кирпичные элементы склепа у южной стены собора. В ходе работ реставраторы обнаружили три цельных белокаменных саркофага. Позже удалось установить, что они принадлежат захоронениям великого князя Дмитрия Донского, великого князя Ивана Красного и угличского князя Дмитрия Жилки. Останки Дмитрия Донского в саркофаге сохранились практически полностью.