Частица мощей Дмитрия Донского пробудет в Курске три дня
Частица мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского прибыла в Курск. В четверг, 5 ноября, ковчег встретили в Воскресенском храме. Мощи пробудут в Курске три дня, в течение которых верующие могут прийти в храм и поклониться им. Об этом рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Доступ к мощам Дмитрия Донского был обретен в июле этого года в ходе реставрации в Архангельском соборе Московского Кремля. Из-за угрозы разрушения надгробных плит, накрывающих захоронения великих князей, было решено демонтировать пол и разобрать кирпичные элементы склепа у южной стены собора. В ходе работ реставраторы обнаружили три цельных белокаменных саркофага. Позже удалось установить, что они принадлежат захоронениям великого князя Дмитрия Донского, великого князя Ивана Красного и угличского князя Дмитрия Жилки. Останки Дмитрия Донского в саркофаге сохранились практически полностью.
«Для героического курского приграничья прибытие мощей Дмитрия Донского играет вдвойне важную роль — на это мы получили благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла»,— подчеркнул господин Хинштейн.
В Курской епархии также сообщают, что в Воскресенский храм Знаменского мужского монастыря была принесена Пряжевская чудотворная икона Божией Матери. В период до 31 января 2027 года святыня посетит храмы города Курска.
В июне «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в городе Курчатове Курской области освятили Свято-Троицкий храм, построенный при поддержке атомщиков, — его сооружали одновременно с энергоблоками ВВЭР-ТОИ Курской АЭС-2. Храм расположен в новом микрорайоне Курчатова — Атомграде. Строительство длилось в течение пяти лет.