В Гулькевичах передали в суд дело о сбыте марихуаны
Жителя Гулькевичей обвиняют в продаже 1,33 г марихуаны за 3 тыс. руб. Уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины направлено в Гулькевичский районный суд, сообщили в прокуратуре Гулькевичского района.
По версии следствия, в апреле 2026 года обвиняемый продал наркотик в гараже возле многоквартирного дома на улице Энергетиков. Покупателем был участник оперативно-розыскного мероприятия, проводившегося сотрудниками полиции.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). На время расследования ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.