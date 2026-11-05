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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В Гулькевичах передали в суд дело о сбыте марихуаны

Жителя Гулькевичей обвиняют в продаже 1,33 г марихуаны за 3 тыс. руб. Уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины направлено в Гулькевичский районный суд, сообщили в прокуратуре Гулькевичского района.
По версии следствия, в апреле 2026 года обвиняемый продал наркотик в гараже возле многоквартирного дома на улице Энергетиков. Покупателем был участник оперативно-розыскного мероприятия, проводившегося сотрудниками полиции.
Мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств). На время расследования ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
Анна Гречко