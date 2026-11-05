Официальные курсы валют ЦБ на 6 ноября
|Австралийский доллар
|57,3708
|Английский фунт
|110,1856
|Белорусский рубль
|27,3424
|Гонконгский доллар*
|10,4250
|Дирхам ОАЭ
|22,2722
|Доллар США
|81,7947
|Евро
|92,1581
|Индийская рупия**
|86,6473
|Казахстанский тенге**
|18,0598
|Канадский доллар
|58,5880
|Китайский юань
|12,2570
|СДР
|111,0412
|Сингапурский доллар
|64,1024
|Турецкая лира*
|16,3652
|Украинская гривна*
|17,9621
|Шведская крона*
|83,9954
|Швейцарский франк
|100,0792
|Японская иена**
|51,8016
*За 10. **За 100.