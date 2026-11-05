Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №204/Ч

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Черноземье

Официальные курсы валют ЦБ на 6 ноября

Австралийский доллар57,3708
Английский фунт110,1856
Белорусский рубль27,3424
Гонконгский доллар*10,4250
Дирхам ОАЭ22,2722
Доллар США81,7947
Евро92,1581
Индийская рупия**86,6473
Казахстанский тенге**18,0598
Канадский доллар58,5880
Китайский юань12,2570
СДР111,0412
Сингапурский доллар64,1024
Турецкая лира*16,3652
Украинская гривна*17,9621
Шведская крона*83,9954
Швейцарский франк100,0792
Японская иена**51,8016

*За 10. **За 100.