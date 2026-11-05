На Ставрополье построили резервную ЛЭП для пяти населенных пунктов

Планируется, что новая линия повысит надежность энергоснабжения почти 15 тыс. жителей поселков Песковский и Тамбукан, а также сел Юца, Джуца и Этока. Зимой, как отмечается, в этих населенных пунктах часто наблюдаются снегопады, гололед и сильный ветер, которые могут приводить к перебоям в электроснабжении. ЛЭП позволит энергетикам при нештатных ситуациях оперативно переключать потребителей на альтернативный центр питания и минимизировать перерывы в подаче электричества.