В Орловской области за 161 млн хотят починить 6 км дороги в Должанском районе
Казенное учреждение «Орелгосзаказчик» ищет подрядчика для проведения ремонта автомобильной дороги общего пользования регионального значения Глазуновка — Малоархангельск — Колпна — Долгое на участке км 98+140 — км 104+130 в Должанском районе. Начальная цена контракта составляет 160,9 млн руб. Провести работы требуется в период с 1 мая по 31 августа 2027 года. Соответствующая информация появилась в ЕИС «Закупки».
Размер аванса подрядчику составит 30% от стоимости соглашения. Ремонт дороги оплатят из средств областного бюджета. Гарантийный срок составит от одного года (разметка из термопластика) до восьми лет (верхний слой покрытия) в зависимости от вида работ.
Заявки на участие в торгах будут принимать до 23 ноября. Итоги подведут 26 ноября.
Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что Советский районный суд Орла удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для начальника «Орелгосзаказчика» Александра Ященко. Также под стражу был отправлен Дмитрий Штыков, который до апреля 2025 года занимал пост первого заместителя начальника учреждения. До этого стало известно, что Александр Ященко мог быть задержан по подозрению в превышении полномочий (ст. 286 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).