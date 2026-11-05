В Орловской области за 161 млн хотят починить 6 км дороги в Должанском районе

Размер аванса подрядчику составит 30% от стоимости соглашения. Ремонт дороги оплатят из средств областного бюджета. Гарантийный срок составит от одного года (разметка из термопластика) до восьми лет (верхний слой покрытия) в зависимости от вида работ.