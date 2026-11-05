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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

На Кубани полиция предотвратила мошенничество на 8 млн рублей

В Краснодарском крае полиция задержала 23-летнего жителя Барнаула, подозреваемого в участии в мошеннической схеме, жертвой которой стал 58-летний житель Кореновска. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Юрий Самодуров / Коммерсантъ

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По данным правоохранителей, мошенники убедили потерпевшего снять со счетов почти 5 млн руб. и передать их неизвестной женщине. После этого они продолжили оказывать на него давление, требуя еще 3 млн руб.
Заподозрив обман, мужчина обратился в отдел полиции. Когда кореновец приехал к магазину в станице Платнировской для передачи денег, полицейские задержали ожидавшего его 23-летнего жителя Барнаула. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подозреваемый заключен под стражу.
Константин Соловьев