На Ставрополье бухгалтера детсада подозревают в хищении 16 млн рублей

По данным правоохранителей, с 2023 по 2025 год бухгалтер предоставляла в уполномоченные органы ложные сведения о численности сотрудников учреждения и фонде оплаты труда. В результате сверки штатного расписания, начисленных и выплаченных зарплат, а также страховых взносов выявлены расхождения на сумму около 16 млн руб.