На Ставрополье бухгалтера детсада подозревают в хищении 16 млн рублей
В Ставрополе возбудили уголовное дело в отношении бухгалтера одного из детских садов по подозрению в хищении около 16 млн руб. бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления прокуратуры.
По данным правоохранителей, с 2023 по 2025 год бухгалтер предоставляла в уполномоченные органы ложные сведения о численности сотрудников учреждения и фонде оплаты труда. В результате сверки штатного расписания, начисленных и выплаченных зарплат, а также страховых взносов выявлены расхождения на сумму около 16 млн руб.
Как установила прокуратура, эти деньги женщина перечисляла на собственную банковскую карту под видом премиальных выплат.
Материалы проверки направили в следственные органы. Действия фигурантки квалифицированы по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере).