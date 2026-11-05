Реконструкцию центра «Радуга» в КБР продолжат в 2027 году за 282 млн рублей
В Кабардино-Балкарии одной из ключевых тем рабочей встречи стала капитальная реконструкция детского реабилитационного центра «Радуга». Отделочные работы идут на всех пяти этажах первого корпуса, параллельно возводится шестой этаж. По итогам проекта вместимость центра вырастет с 230 до 280 мест.
Глава региона Казбек Коков сообщил, что в 2027 году планируется реконструкция второго корпуса и лечебной части — на эти цели заложено более 282 млн рублей.
Как подчеркивают власти, ежегодно в «Радуге» проходят лечение и реабилитацию свыше 3 тыс. детей из разных регионов России. Центр специализируется на заболеваниях опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы, а также помогает при детском церебральном параличе и ряде других патологий.
«После завершения всех работ „Радуга" станет гораздо комфортнее и доступнее для детей, их родителей и сотрудников центра», — отметил Казбек Коков.