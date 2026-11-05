Реконструкцию центра «Радуга» в КБР продолжат в 2027 году за 282 млн рублей

Как подчеркивают власти, ежегодно в «Радуге» проходят лечение и реабилитацию свыше 3 тыс. детей из разных регионов России. Центр специализируется на заболеваниях опорно-двигательного аппарата и дыхательной системы, а также помогает при детском церебральном параличе и ряде других патологий.