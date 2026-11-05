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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Волга-Урал

Татарстан подписал два меморандума о сотрудничестве с Лаосом

Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочего визита в Лаос принял участие в круглом столе «Лаос — Татарстан», по итогам которого были подписаны два меморандума о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
Первый документ заключен между Ассоциацией социально-экономического развития Россия — Лаос и КЭР-Холдинг. Второй меморандум подписали Ассоциация социально-экономического развития Россия — Лаос и Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан».
В ходе встречи Рустам Минниханов заявил о заинтересованности татарстанского бизнеса в расширении сотрудничества с Лаосом. По его словам, развитию товарооборота мог бы способствовать регулярный обмен делегациями представителей бизнеса.
Анна Кайдалова