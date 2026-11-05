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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Черноземье

Пять судейских вакансий открылись в Липецкой области

Егор Снетков / Коммерсантъ

Квалификационная коллегия судей (ККС) Липецкой области объявила об открытии пяти вакансий. В их числе — должности судьи Липецкого областного суда и судьи Правобережного районного суда Липецка. Информация была опубликована на сайте ККС.
Также открыты вакансии:

  • судьи Елецкого городского суда Липецкой области;

  • судьи Грязинского городского суда Липецкой области;

  • судьи Тербунского районного суда Липецкой области.

Заявления и документы от кандидатов будут принимать до 4 декабря включительно.
В середине октября «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина в Липецкой области на пятилетний срок полномочий судьей Тербунского райсуда была назначена Марина Полякова.
Денис Данилов