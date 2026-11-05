В Самаре сняли новый выпуск реалити-шоу «Предпринималити»

«У нас такие клиентские проверки — по сути, обычный рабочий день, только немножко гипертрофированный и с юмором. Я лично первый раз в Самаре, но очень восхитился городом: он очень открытый, душевный и настроенческий», — отметил Александр Дашко, режиссер-постановщик и исполнительный продюсер Gen Studio.