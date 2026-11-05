В Самаре сняли новый выпуск реалити-шоу «Предпринималити»
В Самаре прошли съемки нового выпуска юмористического совместного проекта ТНТ и Сбера «Предпринималити». Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области.
В шоу создаются веселые испытания и нестандартные ситуации для реальных предпринимателей. Героем самарского выпуска стала Маша Горячева — модельер и основатель одноименного Дома моды.
Если команда проходит три испытания, бизнес получает главный приз — рекламную кампанию на канале.
«У нас такие клиентские проверки — по сути, обычный рабочий день, только немножко гипертрофированный и с юмором. Я лично первый раз в Самаре, но очень восхитился городом: он очень открытый, душевный и настроенческий», — отметил Александр Дашко, режиссер-постановщик и исполнительный продюсер Gen Studio.