Потери газа на Северном Кавказе за девять месяцев снизились на 1,6%
В регионах Северо-Кавказского федерального округа за январь — сентябрь 2026 года снизились потери газа. Совокупное сокращение показателя составило 1,6%. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром газораспределение Дагестан».
Динамику потерь, платежную дисциплину потребителей и вопросы поставок газа обсудили на заседании рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу СКФО при правительственной комиссии по социально-экономическому развитию округа.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что потери природного газа в Дагестане с начала года сократились почти на 20 млн куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.