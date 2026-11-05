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Выпуск газеты №204/Ч

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
Кавказ

Потери газа на Северном Кавказе за девять месяцев снизились на 1,6%

В регионах Северо-Кавказского федерального округа за январь — сентябрь 2026 года снизились потери газа. Совокупное сокращение показателя составило 1,6%. Об этом сообщает пресс-служба «Газпром газораспределение Дагестан».

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Динамику потерь, платежную дисциплину потребителей и вопросы поставок газа обсудили на заседании рабочей группы по топливно-энергетическому комплексу СКФО при правительственной комиссии по социально-экономическому развитию округа.
Ранее «Ъ-Кавказ» писал, что потери природного газа в Дагестане с начала года сократились почти на 20 млн куб. м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Константин Соловьев