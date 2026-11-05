В Дагестане возбуждено дело о превышении полномочий двумя сотрудниками таможни
Следственные органы СУ СК России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц таможенного поста МАПП «Тагиркент-Казмаляр» — начальника отдела таможенного оформления и ведущего инспектора указанного отдела. Их подозревают в преступлениях по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ — превышении должностных полномочий и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, 27 апреля 2026 года грузовой автомобиль с коммерческим товаром стоимостью около 1,5 млн рублей, следовавший в Краснодарский край, незаконно пересёк государственную границу, не пройдя необходимых таможенных процедур. Подозреваемые, как предполагается, с целью сокрытия нарушения внесли недостоверные сведения в информационные системы таможенных органов, изменив их таким образом, чтобы создать видимость прохождения автомобилем установленного таможенного контроля.
Дело возбуждено по материалам регионального УФСБ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступлений, а также сбор и закрепление доказательственной базы.