В Дагестане возбуждено дело о превышении полномочий двумя сотрудниками таможни

Следственные органы СУ СК России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц таможенного поста МАПП «Тагиркент-Казмаляр» — начальника отдела таможенного оформления и ведущего инспектора указанного отдела. Их подозревают в преступлениях по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 и ч. 4 ст. 274.1 УК РФ — превышении должностных полномочий и неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.