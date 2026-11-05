В Екатеринбурге создадут виртуальный музей Михайловского кладбища

«Михайловское кладбище — это уникальный пласт городской истории. До сих пор доступ к этому наследию был ограничен в силу различных причин. Наша задача — перевести его в открытый цифровой формат, сохранив при этом ту мемориальную атмосферу, которая отличает старый некрополь от современных захоронений»,— отметила Анна Гурарий.