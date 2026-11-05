В Екатеринбурге создадут виртуальный музей Михайловского кладбища
Магистранты Уральского федерального университета (УрФУ) работают над созданием виртуального музея Михайловского кладбища в Екатеринбурге. Будущий музей соберет 3D-модели старинных надгробий и истории людей, захороненных на территории некрополя, сообщили в пресс-службе вуза.
Инициаторами проекта выступили председатель Екатеринбургской городской думы Анна Гурарий и жители района, заинтересованные в сохранении исторического наследия. Идею поддержала кафедра истории России УрФУ. Работа ведется при содействии администрации кладбища.
Проект разделен на два направления. Первая группа магистрантов занимается фотограмметрией — созданием 3D-моделей дореволюционных надгробий на основе фотографий. Эта технология позволяет зафиксировать состояние памятников и сохранить детали их оформления, которые могут быть утрачены из-за естественного износа и погодных условий.
Вторая группа работает с архивными документами и историческими материалами. Исследователи собирают биографические сведения и иллюстрации, которые станут основой цифровых профилей известных жителей Екатеринбурга. Среди них — представители промышленности, меценаты, ученые и деятели искусства.
«Михайловское кладбище — это уникальный пласт городской истории. До сих пор доступ к этому наследию был ограничен в силу различных причин. Наша задача — перевести его в открытый цифровой формат, сохранив при этом ту мемориальную атмосферу, которая отличает старый некрополь от современных захоронений»,— отметила Анна Гурарий.
Создание виртуального музея должно обеспечить удаленный доступ к историческим материалам для исследователей и широкой аудитории. В настоящее время магистранты продолжают полевые исследования и изучение фондов Государственного архива Свердловской области. Презентация первой интерактивной части виртуального музея запланирована на следующий год.