Стали известны подробности об изъятии в доход РФ Артемовского завода «Вентпром»

Как следует из искового заявления, в переписке с Натальей Прушинской Олег Горшков осуждал внешнюю политику России по отношению к Украине и написал, что «ему стыдно за то, что он русский». По изложению суда, он предложил отправить деньги в поддержку украинской армии. Наталья Прушинская прислала ему реквизиты счета, которые суд назвал аналогичными указанным на канале «Вата TV». Затем Наталья Прушинская сообщила Олегу Горшкову, что 1 тыс. евро дошли до украинского блогера Виктора Литовченко.