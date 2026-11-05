Стали известны подробности об изъятии в доход РФ Артемовского завода «Вентпром»
Ленинский районный суд Екатеринбурга опубликовал мотивированную часть решения об изъятии в доход государства акций Артемовского машиностроительного завода «Вентпром» на основании признания бывших собственников предприятия экстремистским объединением.
Напомним, в середине августа суд удовлетворил иск заместителя прокурора Свердловской области и признал бывшего акционера и бенефициаров Артемовского машиностроительного завода «Вентпром» (Свердловская область) экстремистским объединением, запретив их деятельность.
По данным картотеки суда ответчиками выступали несколько лиц: Юлия Алексеева, Олег Горшков (глава совета директоров), Игорь и Ольга Горшковы, Виктор Литовченко (украинский блогер), Наталья Прушинская, Евгений Шмаков (директор ООО «Вентпром-Инжиниринг») и Юрий Шмаков (начальник отдела материально-технического снабжения). Решением суда все акции «Вентпрома» были обращены в доход государства, однако подробности не раскрывались.
В иске было указано, что ответчики «солидарны с действиями, направленными на ослабление России как суверенного государства, и непосредственно вовлечены в них». «Своим поведением они не только публично поощряют обстрелы российских регионов со стороны украинской армии, проводимые ею подрывы гражданских объектов, но и способствуют этому, что является экстремизмом»,— говорится в материалах дела.
АО «Артемовский машиностроительный завод "Вентпром"» образовано в 2004 году на базе обанкротившегося завода «Венкон», который подвергся рейдерскому захвату. Является единственным отечественным производителем вентиляторов главного проветривания шахт, тоннелей и метрополитенов. Представительства завода находятся в Индии, Чехии, Литве, Белоруссии, Казахстане, Болгарии. Согласно отчетности предприятия за 2025 год, чистая прибыль составила 139 млн руб., что больше в 5,7 раз в сравнении с 2024 годом, когда прибыль равнялась 24 млн руб. Выручка от продаж за 2025 год — более 3 млрд руб.
Как следует из искового заявления, в переписке с Натальей Прушинской Олег Горшков осуждал внешнюю политику России по отношению к Украине и написал, что «ему стыдно за то, что он русский». По изложению суда, он предложил отправить деньги в поддержку украинской армии. Наталья Прушинская прислала ему реквизиты счета, которые суд назвал аналогичными указанным на канале «Вата TV». Затем Наталья Прушинская сообщила Олегу Горшкову, что 1 тыс. евро дошли до украинского блогера Виктора Литовченко.
«Таким образом, благодаря слаженной, поэтапной работе данного объединения лиц происходит финансирование агрессии против русскоговорящего мирного населения, возбуждение социальной, национальной розни и ненависти к русскому народу, против жизни и здоровья граждан России, а также их безопасности»,— мотивировал иск заместитель прокурора Свердловской области.
Наличие «экстремистской идеологии данного общества» подтверждается наличием фото, где Олег Горшков позирует с флагом Украины.
Заместитель прокурора Свердловской области отметил, что Олег Горшков и Ольга Горшкова сумели вывести за рубеж примерно 1,4 млрд руб. Часть из этих средств представляли собой выплаты от ООО «Вентпром-Инжиниринг» за аренду нежилых помещений.
«Перечисления осуществлялись за счет организаций в АО "ЮниКредит Банк" (около 700 млн руб.), АО "ТБанк" (около 300 млн руб.) и ПАО "Сбербанк" (около 330 млн руб.). В дальнейшем указанные средства конвертировались из рублей в доллары США и евро, после чего выводились на счета в зарубежные кредитные организации, преимущественно зарегистрированные в ФРГ»,— следует из решения суда.
Ленинский райсуд Екатеринбурга обратил в доход государства 27,7 млн акций завода и 100% уставного капитала ООО «Вентпром-Инжиниринг», а также постановил изъять 31 объект недвижимости целиком.