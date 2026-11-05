В Новороссийске утвердили правила содержания укрытий в подвалах жилых домов
Власти Новороссийска утвердили порядок взаимодействия структурных подразделений администрации и управляющих компаний по обеспечению готовности подвалов, приспособленных для укрытия населения. Соответствующее постановление подписала врио главы города Эльвира Кальченко. Документ опубликованном на сайте мэрии.
Согласно постановлению, координация мониторинга состояния укрытий и актуализации их реестра возложена на отдел гражданской защиты. При выявлении нарушений — загромождения, отсутствия доступа или несоблюдения санитарных норм — информация в течение трех рабочих дней направляется в управление городского и дорожного хозяйства, которое выдает управляющим компаниям предписания об устранении недостатков.
Управляющим компаниям вменяется в обязанность обеспечить беспрепятственный доступ жильцов к укрытиям в подвалах многоквартирных домов. Для этого рекомендуется хранить не менее двух комплектов дубликатов ключей у жителей и работников обслуживающих организаций либо устанавливать кодовые замки с заблаговременным доведением кода до жильцов.
Кроме того, на входах в укрытия и на досках объявлений должны быть размещены информационные знаки установленного образца. Они должны содержать наименование обслуживающей организации, адрес дома, сведения о месте хранения ключей, телефоны и должности ответственных лиц. Указатели должны быть выполнены из светоотражающих материалов или оборудованы автономной подсветкой.
Отдельно прописаны требования к техническому состоянию помещений. «При использовании помещений в качестве укрытий следует стремиться к соблблюдению следующих параметров: высота потолков — не ниже 1,7 м, норма площади пола на человека — 0,6–1,0 кв. м»,— сказано в документе. В укрытиях должны быть освещение, места для сидения, запас питьевой воды и емкости для сбора мусора.
Управляющие компании обязаны ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять в отдел гражданской защиты отчет о состоянии закрепленных за ними укрытий. При выявлении критических нарушений — заблокированного входа, отсутствия освещения или угрозы обрушения — материалы передаются в надзорные органы, включая ГЖИ и прокуратуру.
Информирование населения о расположении укрытий возложено на отдел гражданской защиты и управление информационной политики. Данные будут размещаться на официальном сайте администрации, в мобильных приложениях «Моя Кубань» и «Безопасный Новороссийск», а также публиковаться в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск».