В Новороссийске утвердили правила содержания укрытий в подвалах жилых домов

Кроме того, на входах в укрытия и на досках объявлений должны быть размещены информационные знаки установленного образца. Они должны содержать наименование обслуживающей организации, адрес дома, сведения о месте хранения ключей, телефоны и должности ответственных лиц. Указатели должны быть выполнены из светоотражающих материалов или оборудованы автономной подсветкой.