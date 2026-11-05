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Выпуск газеты №204/Ч«Ъ» Газета
БашкортостанНовости компаний

НОВИКОМ обновил категории повышенного кешбэка на ноябрь и декабрь

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) предложил участникам программы лояльности сэкономить до 25% в ноябре и декабре на путешествиях, бытовых услугах, аренде автомобилей, каршеринге и покупке топлива. Также в период уплаты налогов у клиентов банка есть возможность оплатить налоги картой через «Госуслуги» и личный кабинет налогоплательщика с кешбэком до 1%.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

В заключительные два месяца года НОВИКОМ предоставил клиентам на выбор десять избранных категорий кешбэка с возможностью подключить четыре из них.
«НОВИКОМ создает для своих клиентов – работников промышленности новые возможности для экономии. И эти усилия уже приносят ощутимые результаты: за девять месяцев текущего года прирост активных пользователей нашей программы лояльности составил 25%, а объем покупок по картам банка превысил совокупный показатель за весь 2025 год. С заботой о наших клиентах в банке действуют специальные условия – кешбэк до 1% на оплату налогов. Таким образом НОВИКОМ поддерживает работников Ростеха, помогая извлекать пользу при совершении обязательных платежей», – отметил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.
В числе немногих банков НОВИКОМ начисляет кешбэк до 1% на оплату налогов, что особенно актуально в период налоговых платежей для физических лиц. Обязательным условием является оплата картой через «Госуслуги» или личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru и в мобильных приложениях данных сервисов.
В преддверии новогодних каникул клиенты банка смогут приобрести тур, оплатить авиабилеты на сайтах-агрегаторах и проживание на базе отдыха и в санатории, а также купить или взять в прокат снаряжение для активного отдыха с кешбэком 10%. Возврат за аренду автомобиля или услугу каршеринга составит 25%. При этом за заправку машины или зарядку электромобиля участники программы лояльности смогут вернуть 3% расходов.
Еще одна новая категория - «Бытовые услуги» - позволяет получить 15% кешбэка за оплату химчисток, клининга, ремонта обуви. В этот же перечень включены услуги сервисных центров и мастерских по ремонту электроники.
Новые предложения дополнят уже действующие и пользующиеся неизменным спросом категории: «Супермаркеты» (4%), «Оплата ЖКУ» (7%), «Транспорт» (7%), «Рестораны» (10%), «Фастфуд» (3%) и «Аптеки» (3%).
За другие расходы по картам банка, подключенным к программе лояльности, начисляется вознаграждение до 1,25%, кроме операций-исключений.
Для получения вознаграждения необходимо совершить покупки от 5 000 рублей в месяц (по карте «Всегда в плюсе» — от 20 000 рублей в месяц). Максимальная сумма кешбэка по программе лояльности НОВИКОМа за покупки достигает 20 000 рублей в месяц в зависимости от тарифного плана и типа карты. Подключиться к программе лояльности можно, воспользовавшись мобильным приложением, личным кабинетом интернет-банка, а также обратившись в офис НОВИКОМа или колл-центр.

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АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом.  Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) – на уровне «AA+» со стабильным прогнозом.  Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

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Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчётности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

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Госкорпорация Ростех – крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

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