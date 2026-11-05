НОВИКОМ обновил категории повышенного кешбэка на ноябрь и декабрь

«НОВИКОМ создает для своих клиентов – работников промышленности новые возможности для экономии. И эти усилия уже приносят ощутимые результаты: за девять месяцев текущего года прирост активных пользователей нашей программы лояльности составил 25%, а объем покупок по картам банка превысил совокупный показатель за весь 2025 год. С заботой о наших клиентах в банке действуют специальные условия – кешбэк до 1% на оплату налогов. Таким образом НОВИКОМ поддерживает работников Ростеха, помогая извлекать пользу при совершении обязательных платежей», – отметил старший вице-президент НОВИКОМа Дмитрий Криштопа.