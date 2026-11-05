Работающий в Новороссийске регоператор оштрафован за нарушения вывоза мусора
ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО), работающий в Новороссийске, получил штрафы на общую сумму 560 тыс. руб. за нарушения санитарных требований при обращении с отходами в Староминском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Проверку провела районная прокуратура после жалоб местных жителей. Надзорное ведомство выявило несоблюдение графика вывоза твердых коммунальных отходов и другие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.
В отношении должностных лиц и юридического лица возбудили четыре административных дела по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ. По их итогам Роспотребнадзор назначил штрафы на 560 тыс. руб.
ЮРО начал работу в Новороссийске 1 июня 2025 года, сменив предыдущего регионального оператора — ООО «ЭкоЮг».