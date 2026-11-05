Работающий в Новороссийске регоператор оштрафован за нарушения вывоза мусора

ООО «Южный региональный оператор» (ЮРО), работающий в Новороссийске, получил штрафы на общую сумму 560 тыс. руб. за нарушения санитарных требований при обращении с отходами в Староминском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.