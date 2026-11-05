В Казани от бешенства привили 18,4 тысячи домашних животных
С начала года в Казани от бешенства вакцинировали 18,4 тыс. домашних животных. Это на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба мэрии города.
Прививки получили более 11,3 тыс. собак и 7,1 тыс. кошек. Вакцинацию проводят в государственных ветеринарных клиниках и во время выездных мероприятий в городских поселках. Весной специалисты привили 2 тыс. животных, осенью — еще 343.
Кроме того, в Казани зарегистрировали 12,5 тыс. собак. Для этого питомцам вводят под кожу микрочип с уникальным 15-значным номером. Данные о животном и его владельце вносят в федеральную систему.