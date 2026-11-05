Застройщики Краснодара вошли в пятерку лидеров России по вводу жилья
Краснодарская группа компаний Dogma заняла пятое место в рейтинге российских застройщиков по объему ввода жилья. По итогам января—ноября 2026 года девелопер сдал 496,2 тыс. кв. м в Краснодарском крае и Московской области, поднявшись на 12 позиций за месяц. Рейтинг составил Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ).
В компании объяснили рост в рейтинге сдачей домов сразу в пяти жилых комплексах. Президент ГК Dogma Денис Морозов отметил, что существенное продвижение особенно важно в текущих рыночных условиях.
«Несмотря на ситуацию на рынке и макроэкономический контекст, наш приоритет остается на скорости и качестве строительства»,— заявил он.
Первые четыре места заняли московские компании: «Фонд реновации» (1,29 млн кв. м), ПИК (789,9 тыс. кв. м), «Самолет» (597,3 тыс. кв. м) и «А101» (505,3 тыс. кв. м). Последняя поднялась на две позиции.
В первую десятку также вошел ставропольский застройщик «ЮСИ», занявший восьмое место с результатом 345,3 тыс. кв. м. За месяц компания опустилась на четыре позиции. Кроме того, в десятке представлены «Группа ЛСР» (434,8 тыс. кв. м), ГК ФСК (394,4 тыс. кв. м), «Холдинг Setl Group» (309,8 тыс. кв. м) и ГК «Страна Девелопмент» (302,3 тыс. кв. м).
Еще один краснодарский девелопер — «Инсити девелопмент» — занял 15-е место, поднявшись на 19 позиций. В 2026 году компания ввела 170,9 тыс. кв. м жилья.