Застройщики Краснодара вошли в пятерку лидеров России по вводу жилья

В первую десятку также вошел ставропольский застройщик «ЮСИ», занявший восьмое место с результатом 345,3 тыс. кв. м. За месяц компания опустилась на четыре позиции. Кроме того, в десятке представлены «Группа ЛСР» (434,8 тыс. кв. м), ГК ФСК (394,4 тыс. кв. м), «Холдинг Setl Group» (309,8 тыс. кв. м) и ГК «Страна Девелопмент» (302,3 тыс. кв. м).